Тюменская автомойка стала самой популярной в городе благодаря школьнику из Вологды по имени Артем, сообщает Mash.

Отмечается, что подросток занялся раскруткой автомойки в Сети от скуки: публиковал в паблике мойки мемы, благодарил клиентов, продавал ВИП-карты, отвечал на критику, а также переманивал клиентов у конкурентов.

Всего за пару недель на паблик "Автомойки на Герцена, 94" подписалось больше 10 тысяч человек. Кроме того, об автомойке начали писать местные СМИ, жители города стали называть ее лучшей в Тюмени, а подписчики паблика из других регионов просили открыть филиалы у них.

После Артем признался, что все выдумал. Впрочем, он предложили тюменцам поддержать постройку настоящей мойки, для которой, по его оценкам, потребуется миллион рублей.

Несмотря на то что автомойки в действительности нет, пользователи Сети отметили талант юноши в сфере маркетинга и рекламы, назвав его "эсэмэмщиком 80-го левела".