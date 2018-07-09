Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку, пишут "Известия" со ссылкой на Reuters.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", — говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Терезы Мэй, которое приводит агентство.

Борис Джонсон занимал пост главы МИД Британии с 13 июля 2016 года. До этого, с 2008 года, он являлся мэром Лондона.

Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис. По некоторым данным увольнения связаны с разногласиями по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете, они являлись сторонниками "жесткого Brexit". При этом Мэй на прошлой неделе заявила о намерении смягчить условия выхода королевства из ЕС.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.