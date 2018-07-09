Минфин установил единую минимальную розничную цену на всю водку крепостью более 37 градусов и до 40 градусов включительно в размере 205 рублей за 0,5 литра. Приказ был зарегистрирован в Минюсте 5 июля и опубликован на официальном портале правовой информации 6 июля.

Минимальная отпускная цена завода-производителя составляет 173 рубля, оптовая — 178 рублей.

Документ вступит в силу спустя 45 дней со дня официальной публикации. Он призван исключить возможность неприменения минимальной цены при обороте водки, крепость которой составляет 38 градусов, и другой, крепость которой не достигает 40 градусов.