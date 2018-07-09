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Топилин: Минтруд защитит трудовые права граждан предпенсионного возраста

, ИА "Амител"
По словам Топилина, Минтруд будет "соответствующим образом работать с работодателями"

Фото: tass.ru

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство проследит за тем, чтобы трудовые права людей предпенсионного возраста не нарушались, пишет "Парламентская газета".

"Для того чтобы не возникали риски, сейчас инспекции по труду и Пенсионный фонд на основании переучёта фактически концентрируют во всех службах занятости и в инспекциях информацию о тех людях, которые находятся в предпенсионном возрасте", — сказал министр после расширенного заседания Президиума фракции "Единая Россия".

По словам Топилина, Минтруд будет "соответствующим образом работать с работодателями".

"Будем открывать горячие линии, реагировать на все сигналы, если они будут", — пообещал он.

Кроме того, Минтруд проработает программы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста, добавил Топилин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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