Мужчину убили ударом ноги в голову в центре Москвы

В центре Москвы произошла массовая драка, в результате которой погиб мужчина, сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел около одного из кафе на Тверской-Ямской улице. На опубликованных кадрах видно, как в ходе потасовки один из мужчин упал на землю. В этот момент другой участник драки ударил его ногой в голову.

"В ходе завязавшейся драки одному из мужчин 1988 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью, в результате чего последний от полученных телесных повреждений скончался на месте", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Задержан молодой человек 1997 года рождения, подозреваемый в совершении преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.