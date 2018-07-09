Ребенку пробило голову во время погрузочно-разгрузочных работ на Алтае

В Кулундинском районе Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту причинение тяжкого вреда здоровью ребенку, при ведении работ, сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, 28 июня 2018 года в одном из сел Кулундинского района механизатор, управляя трактором К-700, в нарушение правил при ведении погрузочно-разгрузочных работ, допустил присутствие своего 10-летнего сына в кабине транспортного средства.

"В ходе осуществления буксировки железобетонной плиты произошел обрыв металлического троса, в результате чего фрагмент, отлетев, пробил заднее стекло кабины трактора и попал в область головы сидящего на пассажирском сидении ребенка. Мальчик с открытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия предстоит выяснить все обстоятельства травмирования несовершеннолетнего и дать правовую оценку действиям механизатора, а также лиц, ответственных за соблюдение требований по охране труда в организации.