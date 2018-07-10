Российский блогер-путешественник Сергей Анашкевич (пишет под ником TravelManiac) побывал в Югре, где посвятил отдельный пост ценам на еду в столовой на нефтяном месторождении, пишет URA.RU.

По словам Анашкевича, обед с нефтяниками его шокировал. "Шутка ли, плотный обед из салата, первого, второго и морса мне обошелся в… 83 рубля. Кабачки под маринадом, борщ с цыплятами, картофельное пюре с тефтелями и облепиховый морс", — пишет блогер.

На фотографиях меню, которые он опубликовал, можно увидеть, что, например, омлет стоит 21 рубль, чай — 2 рубля, жареная в тесте горбуша — 32.50, рагу из овощей — 18 рублей.

Блогер подчеркивает, что для местных сотрудников обед вообще бесплатный: "Каждому рабочему 150 рублей на каждый прием пищи покрывает компания, то есть он платит только то, что сверх этой суммы за завтрак, обед или ужин. Учитывая цены в меню, можно сказать, что питание у него полностью бесплатное, ибо "наесть" больше, чем на 150 рублей, — нужно очень постараться".

Сергей Анашкевич — один из самых известных российских блогеров-путешественников. Он посетил почти 60 стран.