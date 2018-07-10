Ученые выяснили, что заставляет людей курить вейпы

Вкусные и необычные запахи оказались главной причиной того, почему курящие или некурящие люди пробуют и начинают курить электронные сигареты, сообщает РИА Новости со ссылкой на британских наркологов, опубликовавших статью в Harm Reduction Journal.

"Мы показали, что все "нетабачные" вкусы, в особенности фруктовые ароматы, больше всего нравятся вейперам, которые полностью переключились с традиционных табачных изделий на их электронные аналоги. Соответственно, если они будут запрещены, то тогда большинство из них может вернуться назад к сигаретам", — рассказывает Кристофер Расселл из Центра по изучению наркозависимости в Глазго (Шотландия).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам — в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем, а также выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Расселл и его коллеги провели самый масштабный опрос среди любителей подобных испарителей по заказу компании Fontem Ventures, одного из крупных производителей испарителей. Они пытались понять, что именно заставило их перейти с табака на вейпы, и как этот переход повлиял на частоту курения и другие привычки.

В нем приняло участие примерно 20 тысяч вейперов, проживающих сегодня в США, часть из которых курит электронные сигареты постоянно, а другие – лишь один или два раза притрагивались к ним. Как показал этот опрос, фактически все заядлые вейперы курили сигареты с фруктовым или "конфетным" вкусом. Большинство эпизодических курильщиков, употребляющих и табак, и вейпы, использовало наполнители с "несладкими" наполнителями.

Что интересно, число людей, никогда не куривших обычные сигареты, но пробовавших вейпы, росло в последние годы вместе с популярностью "фруктовых" наполнителей для электронных сигарет.

Подобные факты, как считает Расселл, усложнят борьбу с курением и с негативными последствиями от употребления вейпов, так как запрет или одного, или другого приведет к тому, что будущие или текущие курильщики просто переключатся на второй продукт.

С другой стороны, ученые считают, что "фруктовые" вейпы, несмотря на их потенциальную канцерогенность, менее вредны, чем настоящие сигареты, и поэтому их запрет может негативно сказаться на здоровье курильщиков, не планирующих отказываться от вредной привычки.