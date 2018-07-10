Глава Минтруда Максим Топилин после расширенного заседания Президиума фракции "Единая Россия" заявил, что ведомство пока не планирует менять сроки выхода на пенсию, указанные в пакете законопроектов о совершенствовании пенсионной системы, пишет "Парламентская газета".

"Пока мы это не планируем. Расчеты, все, что связано с той индексацией, о которой я сказал, требуют такого подхода", — пояснил Топилин.

Согласно правительственным законопроектам, возраст выхода на пенсию должен быть увеличен до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По подсчетам кабмина, это позволит уже в 2019 году проиндексировать выплаты неработающим пенсионерам минимум на 7 процентов. В среднем к этому времени они повысятся на тысячу рублей. Таким образом, в год пенсионеры получат больше на 12 тысяч рублей.

При этом, по словам министра, рост пенсий не остановится и после 2024 года, хотя точных расчетов на этот счет в Минтруде нет.

"Пока мы считаем все, что до 2024 года. Но, безусловно, мы исходим из того, что будет продолжаться рост пенсий, рост не может остановиться", — подчеркнул Топилин.