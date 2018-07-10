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Заявление Кудрина о нехватке средств на майские указы назвали саботажем

, ИА "Амител"
"Либералы под прикрытием чемпионата мира по футболу уже развязали в России войну на уничтожение", - считает эксперт

Фото: narzur.ru

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил НСН, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин своими заявлениями пытается саботировать курс президента страны на развитие экономики.

Ранее Алексей Кудрин предупредил о возможной нехватке денежных средств для выполнения майского указа президента. Не исключено, что предусмотренных ресурсов будет недостаточно для выполнения указа президента, уточнил он, поскольку сценарные условия бюджета не включают ряд обязательных показателей. 

"Это большая трагедия, когда главой Счетной палаты становится человек, который не умеет считать. По многочисленным заявлениям либеральных информаторов, на исполнение майского указа президента им нужно 8 триллионов рублей. На 1 июня этого года, по официальным данным Минфина, неиспользованные остатки средств на счетах федерального бюджета составляли 7,8 триллионов рублей. То есть деньги, которые нужны для исполнения майского указа президента, по официальным данным правительства Медведева лежат у него в кармане. Они есть. Но поскольку задача либералов заключается не в организации развития страны, а в блокировании ее развития, насколько можно судить по их политике, по их заявлениям, они продолжают политику саботажа действий президента, направленных на развитие", — заявил Делягин.

Он отметил, что саботаж прошлых майских указов президента оказался для представителей либеральной власти плодотворным. Соответствующими успехами Делягин расценил то, что Дмитрий Медведев остался на посту премьер-министра, глава Минфина Антон Силуанов в новом кабмине стал первым вице-премьером по экономике и финансам, а Алексей Кудрин вернулся на высокую позицию в органах государственной власти. Собственно поэтому либеральный истэблишмент будет продолжать политику "удушения" российской экономики, а вместе с этим пытаться настроить общество против Владимира Путина, считает экономист.

"Либералы будут с одной стороны душить экономику, разрушая ее, с другой стороны они будут возбуждать общественный процесс против государства, против Путина, потому что сейчас либералы контролируют только социально-экономический блок, но надеются захватить всю власть целиком, как это было у них в 1990-е годы. Уже в первом чтении Госдума приняла повышение НДС на 2 процентных пункта, что приведет к росту цен и к укреплению криминальной экономики. Рентабельность криминальных операций с НДС вырастет на четверть благодаря этому, но это не приведет к пополнению бюджета, потому что чем выше ставка и без того завышенного налога, тем меньше его платят", — подчеркнул Делягин.

"При этом НДС весьма эффективно подавляет высокотехнологичное производство, по крайне мере, в исполнении российского Минфина. Они будут воровать у нас годы жизни под видом пенсионной реформы, воровать у нас деньги, недоплаченные пенсии. Я думаю, что все это будет немного смягчено, но именно немного. Будут брать безумные штрафы за то, что дачники сеют картофель у себя на участке и сажают картофель, а не специально купленные семена, и так далее. То есть либералы под прикрытием чемпионата мира по футболу уже развязали в России войну на уничтожение", — добавил Делягин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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