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Государственная дума во вторник, 10 июля, на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Законопроект разработали депутаты от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. В пояснительной записке к документу они отмечают, что инициатива направлена на отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте.
По мнению парламентариев, роуминг является архаизмом, который мешает развитию доступности услуг связи на территории страны. "Он по своей сути лишь дополнительный источник доходов соответствующих операторов связи", — добавляют авторы инициативы.
Депутаты полагают, что отмена роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов.
Ранее думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении.
Комментарии
А что тогда было пару месяцев назад, когда уже "отменяли роуминг" и все операторы во всех тарифах (кроме корпоративных с постоплатой) добавили условия о платных входящих/исходящих(помимо основного пакета) даже в соседнем крае.
Например сам лично на сайте билайна заполнял форму расчета стоимости услуг, при регистрации абонента в Барнауле и поездке "за бугор" в Горный Алтай. Так Билайн на моем предоплатном пакетном! тарифе предлагал входящие и исходящие помимо списания основного пакета еще и оплату 5-7 рублей за минуту.