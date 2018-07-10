Фото: pxhere.com

Государственная дума во вторник, 10 июля, на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект разработали депутаты от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. В пояснительной записке к документу они отмечают, что инициатива направлена на отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте.

По мнению парламентариев, роуминг является архаизмом, который мешает развитию доступности услуг связи на территории страны. "Он по своей сути лишь дополнительный источник доходов соответствующих операторов связи", — добавляют авторы инициативы.

Депутаты полагают, что отмена роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов.

Ранее думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении.