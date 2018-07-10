Фото: Autodriving.net

Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 10 июля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение по Павловскому тракту в районе пересечения с улицей Просторной, а также на проспекте Строителей в районе площади Победы. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.

Также пробки образовались на пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, на отрезках улиц Малахова и Власихинской, а также на площади Октября.

Отметим, что на улицах Молодежной и Власихинской продолжаются дорожные работы.