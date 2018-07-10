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СМИ: Трамп назвал "глупыми" советников, запрещавших звонить Путину

, ИА "Амител"

Фото: independent.co.uk

Американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в марте 2018 года назвал представителей администрации США, выступавших против их беседы, "глупыми" и призвал не слушать их. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету New York Times.

Агентство напоминает, что в марте республиканец позвонил российскому президенту, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кремль отметил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

После беседы двух лидеров газета Washington Post со ссылкой на информированных чиновников сообщила, что глава Белого дома проигнорировал предупреждения своих советников по нацбезопасности, убеждавших его не поздравлять Путина с переизбранием.

По данным информированного источника издания, американский президент назвал своих советников "глупыми".

"Это глупые люди; вы не должны их слушать", — заявил Трамп Путину.

Американский и российский лидеры намерены встретиться 16 июля в Хельсинки. Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп будут обсуждать перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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