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Россельхознадзор опроверг опубликованную в СМИ информацию о том, что за выращивание картофеля из собственного посадочного материала для личных нужд грозит административный штраф. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

В заявлении сказано, что ведомство не выдвигало инициатив, запрещающих гражданам выращивать картофель или другие овощные и фруктово-ягодные культуры на своих приусадебных участках с использованием посевного материала из собственных запасов либо заготовленных самостоятельно.

При этом ответственность за продажу в организованных и неорганизованных местах торговли семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрена лишь для ведущих коммерческую деятельность лиц.

В Россельхознадзоре отметили, что меры ответственности не касаются физлиц, выращивающих продукцию для собственных нужд.

Агентство напоминает, что ранее сообщалось, что якобы в статью 10.12 КоАП РФ были внесены изменения. СМИ писали, что для посадки нельзя использовать собственный картофель и семена, и отныне для посева можно брать лишь семена и клубни, купленные в специальных магазинах.