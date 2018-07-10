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Новости

"Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордное время по новой схеме

, ИА "Амител"
Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска

Фото: mtdata.ru

Космический грузовик "Прогресс МС-09" добрался до Международной космической станции (МКС) за рекордное время. Баллистики смогли реализовать сверхкороткую схему сближения и стыковки со станцией, пишет РИА Новости.

Уточняется, что стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на девять минут раньше расчетного времени. Ранее рекорд составлял 5 часов 39 минут.

Агентство пишет, что "Союз-2.1а" стартовал с "Прогрессом" с Байконура в 00:51 по московскому времени. Через девять минут ракета вывела космический грузовик на траекторию полета к МКС. Примерно через полтора часа после запуска выяснилось, что баллистические условия полета корабля позволяют ему добраться до станции за рекордное время.

До сегодняшнего дня самой быстрой схемой, по которой корабли доставлялись к МКС, являлась четырехвитковая — четыре оборота вокруг Земли и около шести часов полета.

Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также должны были отправить по данной схеме 12 октября прошлого года и 11 февраля текущего соответственно. Но оба раза автоматика отменяла пуск, после чего корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до станции за три часа.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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