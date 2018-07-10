Фото: severinform.ru

Горячую воду начали возвращать в дома барнаульцев, проживающих в контуре ТЭЦ-2.

Так, энергетики сумели на некоторых участках теплосетей произвести ремонт раньше установленного срока. В данный момент подача горячей воды возобновлена в 181 многоквартирном жилом доме в центральной части города: по улицам Димитрова, Молодежная, Брестская, проспекту Комсомольскому.

Полностью завершить ремонт планируется в ближайшие два дня, а возобновление горячего водоснабжения всех потребителей намечено на 12 июля.

Читайте также: Немного потерпеть: жителям Барнаула через неделю вернут горячую воду

Как сообщал ранее портал Amic.ru, первая волна отключений горячей воды в Барнауле пришлась на период с 14 мая по 6 июня. Кому-то горячую воду вернули раньше, однако были и дома, которые получили ресурс позже обозначенного срока.

Затем, 18 июня, стартовала вторая волна отключений горячей воды. В ходе гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-2 было обнаружено 183 повреждения на тепловых сетях.