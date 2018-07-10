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Украинский лидер Петр Порошенко считает, что Россия "должна согласиться" на развертывание миротворцев ООН на всей территории Донбасса, включая в районах границы. Об этом пишет РИА Новости.

После переговоров с руководством Евросоюза в Брюсселе он отметил, что, по его мнению, единственный путь изменить ситуацию — "запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений"

Порошенко добавил, что Москве нужно согласиться на размещение под мандатом ООН "многонациональной миротворческой операции" на временно оккупированной территории Донбасса, в том числе на российской границе.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако речь может идти лишь о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. По мнению Киева, миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до российской границы.