Фото: barnaul.org
Обустройство четырех новых уголков для отдыха завершили на территории Октябрьского района Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.
Они расположены у театра музкомедии, рядом с АлтГТУ, близ дома №12 по улице Молодежной и у дома №6 по улице Советской.
Здесь возведены кирпичные подпорные стенки клумб с отделкой из камня, уложена тротуарная плитка, установлен бордюрный камень, завезен грунт, высажены цветы, установлены лавочки, урны и фонари.
В зеленом уголке у АлтГТУ обустроили водоем и водопад, циркулирующий по камням., а также оформили альпийскую горку, на которую высадили восемь видов многолетних растений.
Жителей и гостей города убедительно просят бережно относиться ко всем элементам благоустройства.
Комментарии
Возле АлтГТУ вырубили ели, сидите теперь сами на скамейках на солнцепеке.
Поддерживаю! Был уютный, прохладный уголок, а сделали "сахару".
Какой идиот спланировал такой уголок возле Политеха - все деревья убрали, это ж надо додуматься до такого.
Кто там захочет сидеть отдыхать на солнце таком!!!!!!!!!!
У нас что теперь в городе тенденция такая - избавляемся от деревьев, хотим стать как Новосибирск видимо!!!!!!
Да и аптека в центральном районе.