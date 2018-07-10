Фото: barnaul.org

Обустройство четырех новых уголков для отдыха завершили на территории Октябрьского района Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.

Они расположены у театра музкомедии, рядом с АлтГТУ, близ дома №12 по улице Молодежной и у дома №6 по улице Советской.

Здесь возведены кирпичные подпорные стенки клумб с отделкой из камня, уложена тротуарная плитка, установлен бордюрный камень, завезен грунт, высажены цветы, установлены лавочки, урны и фонари.

В зеленом уголке у АлтГТУ обустроили водоем и водопад, циркулирующий по камням., а также оформили альпийскую горку, на которую высадили восемь видов многолетних растений.

Жителей и гостей города убедительно просят бережно относиться ко всем элементам благоустройства.