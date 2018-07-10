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Эксперты Общероссийского народного фронта представили рейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Как говорится на сайте общественной организации, лидерами были признаны Искитим (Новосибирская область), Нижнекамск и Бугульма (Республика Татарстан), Барнаул, а также Тамбов.

Аутсайдерами рейтинга стали Тобольск (Тюменская область), Чебоксары, Первоуральск (Свердловская область), Вязьма (Смоленская область), Бологое (Тверская область).

Исследование было проведено экспертами ОНФ в рамках Указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", где в качестве одного из основных пунктов отмечена ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов.

"Лучшим в нашем рейтинге стал город Искитим в Новосибирской области, где нашими активистами была обнаружена 71 свалка, но 69 из них уже ликвидированы, а две находятся в работе", — рассказал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

Барнаул занял четвёртое место в рейтинге после расположенных в Татарстане Нижнекамска и Бугульмы. В столице Алтайского края было обнаружено 44 свалки, при этом 41 из них уже ликвидированы. А вот город Канск Красноярского края расположился на одной из последних строчек в списке.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, в список 10 лучших городов по выявлению и ликвидации городских свалок попало лишь пять региональных центров, остальные являются сравнительно небольшими населенными пунктами.

Как пояснил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Алтайском крае Алексей Грибков обратил внимание, что Барнаул занял первую строчку среди региональных центров.

"При скромном бюджете на борьбу со стихийными свалками власти Барнаула изыскивают возможности реагировать на сигналы оперативно. К ликвидации свалок привлекается социально ответственный бизнес как в случае с огромной свалкой бытовых и строительных отходов за территорией ТЭЦ-2 на склоне Оби. Мы призываем жителей Алтайского края становиться активными пользователя ресурса ОНФ kartasvalok.ru и тем самым принимать участие в ликвидации экологических нарушений. На данный момент жители городов и сел края отметили на карте 209 незаконных свалок, 102 из них уже ликвидированы", — рассказал Алексей Грибков.