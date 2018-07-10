Фото: tumen.kp.ru

Дальнобойщик из Барнаула Александр Ложкин полтора месяца назад застрял под Тюменью: машина сломалась 20 мая текущего года. С тех пор мужчина живет в фуре, пишет "КП-Тюмень".

Все имеющиеся деньги мужчина отдал на доставку товара и ремонт полетевшей электроники.

"29 тысяч ушло на отправление груза (не стоять же два месяца с товаром!), 40 тысяч – на преобразователь, ещё немного денег – на услуги электриков, замен микросхем. Вот и все, только машина с места так и не сдвинулась", — цитирует издание слова водителя.

Помогли барнаульцу другие дальнобойщики, в частности, тюменец Сергей, попадавший в аналогичную ситуацию.

"Вообще часто езжу по этой дороге, поэтому, после публикации [снимка стоящего на обочине авто], решил подъехать и узнать, что произошло. Я ведь и сам раньше ездил по всей России, и мимо чужой беды проехать не мог, тем более сам побывал в такой же ситуации", — заявил Сергей.

С того момента местные дальнобойщики помогают барнаульцу деньгами и продуктами. Его транспорт превратился в жилище: в кабине находится кровать, газовая плита с кастрюлей и чайником, а место водителя завалено тряпками и бутылками. Также Александру пообещали привезти телевизор.

Барнаулец отмечает, что не может бросить фуру, поскольку ее разворуют мародеры. Также мужчина не знает, на какую работу можно устроиться, ведь он "всю сознательную жизнь баранку крутил".

На Алтае у мужчины осталась супруга и сын-одиннадцатиклассник, которому самому нужна помощь (из-за болезни мальчик учится дистанционно).

Чтобы выбраться из Тюмени, барнаульцу надо заплатить за заказанные запчасти 20 тысяч рублей, поставить их и поменять аккумуляторы. Лишь после этого он сможет вернуться домой.

"Так вообще никому никакого дела. Стоит машина и стоит. Сижу целыми днями в кабине, фильмы смотрю. Парни мне привозят то воду, то продукты, не дают загнуться. Скорее всего, они и выведут меня из этой западни", — добавляет мужчина.