Шестым претендентом на пост губернатора Алтайского края стал журналист

Шестой кандидат выдвинут на выборы губернатора Алтайского края. Им стал рубцовский журналист Сергей Сущевский, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии региона. Документы на выдвижение он принес в минувший понедельник, 9 июля.

"Рабочая группа Избирательной комиссии Алтайского края завершила прием документов от кандидата в 17 часов 30 минут. Кандидат выдвинут "Партией малого бизнеса России", — уточнили в избиркоме.

Но пока он только официально выдвинутый кандидат. Для получения регистрации и участия в выборах ему требуется собрать 534 подписи муниципальный кандидатов и избранных глав. Учитывая, что у "Партии малого бизнеса России" в Алтайском крае нет ни одного депутата, пройти "муниципальный фильтр" ему будет крайне сложно.

Его официальное место работы: заместитель генерального директора в ООО "Доротея22", главный редактор сетевого издания Городской портал "вРубцовске.ру".

"Очень хочу видеть наш регион процветающим, где не на словах, а на деле: в городах хорошие дороги; нет безработицы; заметно развивается экономика и сельское хозяйство; люди живут в достатке и не желают никуда уезжать; где считаются с народным мнением; в зимний период времени, своевременно очищают дороги, а не рапортуют о количестве вывезенного снега; власти принимают необходимые меры по предотвращению паводка не тогда, когда это уже произошло, а заблаговременно; заботятся об экологии, а не вырубают лес; полностью решена мусорная проблема; нет дефицита медицинского персонала и очередей в медицинские учреждения; активнее строится новое жилье, а соответственно, действует программа переселения из ветхого жилья", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее документы на выдвижение подали Виктор Томенко ("Единая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста"), Владимир Семенов (ЛДПР), Виктор Рау ("Яблоко"), Людмила Суслова ("Справедливая Россия").