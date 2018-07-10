Фото: "Роскино"

Авторы популярных проектов "Кухня" и "Отель Элеон" снимут новый сериал для телеканала "Супер" про барнаульскую студентку несуществующего вуза, которая из-за приставаний ректора вынуждена сбежать в Москву. Новый сериал будет называться "Гранд".

Режиссером выступает Дмитрий Грибанов, снявший "Отель Элеон" и фильм "СуперБобровы". Главную роль исполнила звезда фильма "Последний богатырь" Мила Сивацкая.

"Амбициозная и склонная к авантюрам студентка пятого курса Алтайского университета туризма и отдыха Ксения Завгородняя мечтает работать в гостиничном бизнесе и открыть собственный отель. Но навязчивое внимание ректора ставит под угрозу не только планы Ксюши, но и ее дальнейшее обучение в ВУЗе. Девушка находит смелый, но очень скандальный выход из ситуации, после которого ей приходится спасаться бегством из Барнаула. Ксюша отправляется в Москву в надежде устроиться портье в отель", — сообщается на сайте телеканала.

Когда состоится премьера — пока неизвестно. "Супер" — новый федеральный канал для семейного просмотра.