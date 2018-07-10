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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон прилетит в Россию на полуфинальный матч Чемпионата Мира Франция — Бельгия, передает ТАСС.

Омечается, что Андерсон, являющаяся подругой защитника сборной Франции Адиля Рами, намерена прибыть на самолете вместе с родственниками других французских футболистов, для которых Федерация футбола Франции арендует воздушное судно.

Напомним, что полуфинал Франция — Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

11 июля пройдет второй полуфинальный матч между сборными Англии и Хорватии.