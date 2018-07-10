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Роскомнадзор (РКН) в период с января по июнь 2018 года изъял более 35 тысяч незаконно распространяемых SIM-карт российских операторов связи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.

"В первом полугодии было проведено 1,12 тысячи контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи", — пишет ведомство, добавляя, что по итогам было изъято свыше 35 тысяч незаконных SIM-карт.

В ведомстве добавили, что 13,6 тысячи карты принадлежали ПАО "МТС", 11,5 тысчи — "ВымпелКом", 5,5 тысячи — ПАО "МегаФон", 2,7 тысячи — ООО "Т2 Мобайл" и 1,6 тысячи — другим операторам связи. В отношении нарушителей было составлено 642 протокола об административных правонарушениях.

В РКН уточнили, что большинство нарушений были связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем удостоверяющего личность документа, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.