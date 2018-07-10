Итоги опроса: у кого из барнаульских застройщиков вы бы купили "долевку"

На прошлой неделе портал Amic.ru запустил на своем сайте опрос на тему: "Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле". Всего было предложено 13 вариантов ответа.

В социсследовании приняло участие 1744 человека. Большая часть опрошенных отдала предпочтение "Алгоритму" (824 человека или 47,2%), "Домстрою" (656 человек или 37,6%), а также "Жилищной инициативе" (106 человек или 6,1 %).

Характерно, что абсолютно все предложенные варианты оказались задействованы у респондентов.