Фото: vk.com/barneos22

Жители Алтайского края увидели утром 10 июля след от запуска космического грузовика "Прогресс МС-09", который стартовал с космодрома Байконур.

Фотографии, свидетельствующие о пуске ракеты, опубликованы в сообществе barnaul 22.

"Сегодня жители Алтайского края встретили красивый рассвет. Кому-то удалось увидеть след от ракеты, запущеной с "Байконура", — отмечает автор заметки.

Напомним, "Союз-2.1а" стартовал с "Прогрессом" с Байконура в 00:51 по московскому времени. Стыковка с Международной космической станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на девять минут раньше расчетного времени.