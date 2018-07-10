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Минздрав поддержал законопроект Минфина, предусматривающий введение акцизов для парфюмерно-косметической продукции со следующего года. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Известия" и министерство здравоохранения.

Отмечается, что со следующего года ведомство предлагает взимать налог в 523 рубля за литр безводного спирта и 107 рублей за литр денатурированного спирта.

Издание отмечает, что изготовитель сможет получить налоговый вычет после того, как с помощью документов подтвердит, что сырье использовали на заводе.

В Минздраве подчеркнули, что эта мера позволит производителям фактически не платить акциз. При этом изготовители нелегальной алкогольной продукции, которые покупают этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, однако используют его не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз.

В ведомстве считают, что данные меры не повлияют на стоимость парфюмерно-косметических товаров, однако помогут сократить изготовление суррогатов вне закона.