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Новости

Россиян предлагают штрафовать на 2 тысячи рублей за езду без техосмотра

, ИА "Амител"
За незаконное проведение ТО хотят ввести уголовную ответственность

Фото: orsk.ru

Минэкономразвития (МЭР) России предлагает штрафовать водителей за езду без техосмотра (ТО) на 2 тысячи рублей, а за его незаконное проведение ввести уголовную ответственность. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на доработанные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, УК РФ и закон о техосмотре.

Согласно поправкам, за езду без ТО водителя могут оштрафовать на 2 тысячи рублей (ранее предлагалось установить штраф в 800 рублей). Нарушения будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации, а штрафы будут автоматически выписываться раз в сутки. Отмечается, что сейчас штрафы касаются лишь такси, грузовиков, учебных автомобилей, а также машин экстренных и специальных служб.

Газета отмечает, что новые наказания хотят ввести для тех, кто проводит техосмотр без аккредитации от Российского союза автостраховщиков (РСА). Так, предпринимателей могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а если преступление совершила группа лиц или был получен особо крупный доход — им может грозить до пяти лет тюрьмы.

Поправки предлагает также фиксировать процедуру с помощью фото- или видеосъемки и вводить данные о машине в автоматизированную систему, а для пунктов обслуживания введут ограничение по числу клиентов. Также за выдачу диагностической карты (их планируется сделать полностью электронными) на неисправное авто или без проведения осмотра, а также за внесение таких данных в автоматизированную систему ТО предполагается ввести штраф от пяти до 10 тысяч рублей.

Если эксперт или компания-оператор проводят техосмотр, не имея доступа к определенной категории авто, а также если они не внесены в реестр операторов ТО, то им грозить штраф на сумму от 3 до 50 тысяч рублей (до полумиллиона и трехлетняя дисквалификация эксперта в случае повторного нарушения).

Подчеркивается, что данный проект поправок одобрили в РСА, МВД, Ространснадзоре, ФАС, поправки в УК согласованы с Минтрансом, Минкомсвязью, Ространснадзором и ФАС.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.07.2018 11:45
- гость -

Ох и взялись Они за нас!

0  0
10.07.2018 12:02
- гость -

Давно пора, такой хлам на дороге попадается - удивляешься

0  0
10.07.2018 12:54
Хлам

Зато не в кредит! И страховая премия , на новую хватает!

0  0
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