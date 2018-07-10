Фото: ru.fifa.com
Журналисты немецкого издания Bild выступили с обвинениями в адрес футболистов сборной России по футболу, заявив, что наши спортсмены в перерыве матча ЧМ-2018 с командой Хорватии применили нашатырный спирт, передает РИА Новости.
Доказательной базой для данного тезиса приводятся фотографии защитника Ильи Кутепова и хавбека Александра Головина, которые, выходя на второй тайм, вдыхают что-то находящееся у них в ладонях.
Gebracht hat's am Ende ja nix. #CRORUS https://t.co/mdQcr8owky— BILD Sport (@BILD_Sport) 8 июля 2018 г.
Из этого делается предположение, что это — раствор аммиака, обладающий кратковременным стимулирующим эффектом. Данный препарат не является запрещенным к употреблению Всемирным антидопинговым агентством.
Комментарии
Гыыыыыыы! А в применении скипидара наружно в определённых местах они замечены не были? Тоже стимулирующий эффект даёт и даже более длительный!