Фото: ru.fifa.com

Журналисты немецкого издания Bild выступили с обвинениями в адрес футболистов сборной России по футболу, заявив, что наши спортсмены в перерыве матча ЧМ-2018 с командой Хорватии применили нашатырный спирт, передает РИА Новости.

Доказательной базой для данного тезиса приводятся фотографии защитника Ильи Кутепова и хавбека Александра Головина, которые, выходя на второй тайм, вдыхают что-то находящееся у них в ладонях.

Из этого делается предположение, что это — раствор аммиака, обладающий кратковременным стимулирующим эффектом. Данный препарат не является запрещенным к употреблению Всемирным антидопинговым агентством.