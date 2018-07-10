С 15 по 18 июля в городе-курорте Белокуриха при поддержке благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко "Ладога" состоится международный шахматный матч между юношескими сборными России и Китая. Одновременно с детьми выставочные шахматные поединки проведут между собой четырехкратная чемпионка мира по шахматам Хоу Ифань (Китай) и международный гроссмейстер, член сборной команды Россия Никита Витюгов (Россия, Санкт-Петербург).

"Матч Дружбы" в Белокурихе станет пятым по счету поединком между двумя странами. Ранее подобные матчи проводились в Пекине, Харбине, Шанхае и Петропавловске-Камчатском. В этом году заявка от Белокурихи победила других конкурентов за право проведения шахматного соревнования, благодаря чему Алтайский край впервые принимает столь значимый турнир.

В составе каждой из сборных — шесть юношей и две девушки (2004 год рождения и моложе). Они сыграют матч по "схевенингенской системе", то есть каждый участник проведет за два дня восемь партий – против каждого шахматиста из команды соперников. В третий день соревнований Хоу Ифань и Никита Витюгов будут давать сеансы одновременной игры на 8 досках ребятам из России и Китая. Все результаты шахматных поединков будут суммироваться для итогового определения победителя матча.

В составе сборной России выступит шахматистка из Барнаула 14-летняя Виктория Лоскутова – абсолютная чемпионка Сибири 2017 года среди девушек, обладательница Кубка России среди девушек 2017 года, бронзовый призер чемпионата Сибири среди женщин 2018 года.

В качестве организаторов и почетных гостей турнира в Белокуриху приедут: исполнительный директор Российской Шахматной Федерации (РШФ) Марк Глуховский, заместитель директора РШФ Владимир Барский, старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия, генеральный директор "Фонда Геннадия Тимченко" Мария Морозова, международный арбитр категории "А", главный тренер студенческой сборной России Максим Ивахин.

Отметим также, что 17 июля международный гроссмейстер Михаил Кобалия проведет в Белокурихе на открытом воздухе сеанс одновременной игры на 50 досках для юных шахматистов и ветеранов шахмат.

Более подробную информацию о "Матче Дружбы" можно получить на сайте Федерации шахмат Алтайского края.

Торжественное открытие матча пройдет 15 июля в 10.00 в танцевальном зале санатория "Катунь". Сам матч будет проводиться в конференц-зале санатория "Сибирь". Начало матча – 15 июля в 11.30. Все организаторы и участники "Матча Дружбы" будут проживать в отеле "Жемчужина Белокурихи" (4 звезды), который только что открылся и принимает первых гостей.