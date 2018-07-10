От колеса обозрения до ТРЦ: что может появиться в Нагорном парке

Неделю назад на портале Amic.ru вышел материал, посвященный дальнейшему благоустройству Нагорного парка в Барнауле.

Жителей города волнует вопрос, почему благоустраивается территория около, но пока не затронут сам парк. И мы решили: раз люди так активно интересуются, вынести его на всеобщее обсуждение.

В комментариях к тексту прозвучало немало вариантов, что именно могло бы появиться в данной части парка. Мы решили обобщить наиболее популярные ответы, в связи с чем предлагаем вам принять участие в опросе. Всего предложено 9 вариантов на выбор.

Проголосовать можно в синем поле слева на главной странице сайта. Промежуточные итоги можно будет посмотреть здесь. На следующей неделе мы назовем те варианты, которые наиболее понравились барнаульцам.