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Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Алтай из-за аномально жаркой погоды.

"В период с 9 по 16 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами 30 градусов и выше. Ограничьте длительное пребывание на солнце и не забывайте о средствах защиты (головные уборы, крем от загара и т. д.)", — говорится в сообщении Горно-Алтайского ЦГМС.

В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, указывают, что в условиях аномальной жары увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров, а также происшествий на водных объектах.

"Главное управление МЧС России по Республике Алтай призывает жителей соблюдать простые правила безопасности при обращении с огнем. Не разводите костры! Не сжигайте мусор вблизи строений! Не бросайте непотушенные спички и сигареты. Не позволяйте детям играть с огнем", — подчеркивают спасатели.

Напомним, что в соседнем Алтайском крае до 16 июля также объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары.