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Украина воюет с Россией уже 400 лет. Такое заявление сделал телеведущий Виталий Гайдукевич в эфире украинского "Пятого канала", который принадлежит главе страны Петру Порошенко, пишет РИА Новости.

Журналист увязал гражданскую войну в Донбассе с походом гетмана Петра Сагайдычного на Москву в 1618 году. Гайдукевич отметил, что данное событие можно считать началом "большой освободительной войны" между Украиной и Россией.

"По сути, то, что сейчас на востоке делают солдаты ВСУ, — это то же самое, что делал Сагайдычный с казаками под стенами Кремля, войска Ивана Выговского под Конотопом. Кстати, сегодня праздник — 359 лет назад московитов разгромили под Конотопом. Это то, что делали отряды Болбочана в Крыму или части генерала Омеляновича-Павленко в первом рейде зимнего похода", — заявил ведущий.

Агентство подчеркнуло, что на самом деле Московский поход Сагайдычного состоялся в рамках Русско-польской войны.