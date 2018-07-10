Глава республики Алтай Александр Бердников обратился к польским ученым не уничтожать памятники советским воинам, а также не переписывать историю. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook

"Был крайне неприятно удивлен тем, что в Польше до сих пор обсуждаются вопросы массового уничтожения мемориалов советским воинам. Разрабатывая такие планы, Институт национальной памяти занимается не сохранением, а уничтожением исторической памяти, по-другому это не назовешь", — пишет Бердников.

По его словам, в числе прочего хотят уничтожить и память о гвардейце из маленького села Теректа Усть-Коксинского района Николае Анисимовиче Нагибине, который форсировал Одер и сложил голову на польской земле, освобождая ее от фашистских оккупантов. Там же он был похоронен вместе с сотнями, тысячами других наших бойцов. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а на месте форсирования реки установлен памятник, который теперь предлагается снести.

"Я искренне надеюсь, что польский народ не разделяет точку зрения "Института беспамятства" и не поднимет руку на святое. Это было бы страшной, непростительной ошибкой. В далеком 1944-м году солдаты Советской армии вместе с частями Войска Польского вызволяли Польшу из фашистской оккупации, и многие пожертвовали собой в страшных боях. Это был беспримерный, бессмертный подвиг, и мы всегда будем помнить о нем. Попытки переписать историю не увенчаются успехом", — отметил глава региона.