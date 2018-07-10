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Художники закрасили граффити с Черчесовым в Санкт-Петербурге из-за вандалов

, ИА "Амител"
Портрет тренера сборной России испортили фанаты "Зенита"

Фото: twitter.com

В Петербурге уличные художники закрасили портрет главного тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. Изображение стерли его авторы из HoodGraff, пишет Znak.

Граффитисты отметили, что пошли на это после вмешательства в рисунок вандалов, "отрубивших" ранее палец тренеру. Издание пишет, что портрет испортили фанаты "Зенита", увидевшие в большом и указательном пальцах Черчесова букву "L" — неформальный символ польского клуба "Легия", который Черчесов тренировал до 2016 года. "Ультрас заявили, что в городе может быть только "Зенит", — пишет Znak.

Местные СМИ отметили, что свидетелями порчи граффити футбольными болельщиками стали случайные прохожие. Они попытались заступиться за творение, но их побили агрессивные фанаты "Зенита".

Граффитисты из HoodGraff говорят, что вскоре на стене вместо портрета Черчесова появится новый рисунок на футбольную тематику.

Напомним, портрет тренера сборной РФ появился на стене в одном из скверов Петроградского района после победы национальной команды в матче чемпионата мира со сборной Египта (3:1). Художники подписали свое граффити цитатой из песни группы "Ленинград": "Ты просто космос, Стас!"

Отмечается, что на минувшей неделе власти города решили закрасить граффити. Причиной стала жалоба на стрит-арт одного из местных жителей.

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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