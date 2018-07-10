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"Учёба –удовольствие!":Руководитель школы скорочтения о результатах работы

, ИА "Амител"
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина организует бесплатный урок в честь дня рождения

Ольга Чернявская – руководитель барнаульской Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина  рассказывает о достижениях первого года функционирования Школы и дальнейших перспективах её развития.

 - Ольга, сколько детей прошли обучение в Вашей школе за этот первый год?

- Благодаря тому, что все наши тренинги экспресс-формата, т.е. состоят из 10-12 занятий, запуски и выпуски групп происходят круглогодично. Так, за этот год наша команда поделилась методиками эффективного обучения с 200-ми учениками в возрасте от  4 до 17 лет!

- Какие изменения претерпела Школа с момента её запуска?

- Автор методики скорочтения Шамиль Ахмадуллин, постоянно дает нам доступ к новым курсам и лично обучает новым возможностям всю нашу команду. На сегодняшний момент Школа работает по следующим программам: "Обучение чтению с нуля", "Техника чтения", "Чтение словами", "Скорочтение для детей", "Развитие памяти", "Таблица умножения", "Научись учиться", "Скорочтение для взрослых". Неизменным же остается особая атмосфера, царящая в Школе – дружелюбие и уют. Со слов наших выпускников и их родителей, к нам хочется вернуться, что и делают многие наши ученики. Пройдя один курс, идут на следующий по уровню сложности, но уже по более выгодной цене.

- Как вы планируете организовать празднование своего первого дня рождения?

- В честь этого события мы организуем бесплатный открытый урок, на котором гости станут непосредственными участниками увлекательного тренинга. Гостей ждут приятные скидки на все обучающие курсы и сладкие призы. Открытый урок состоится 11 июля в 17:00. Предварительная запись обязательна, так как количество мест ограничено.

- Ольга, насколько правильным будет заставлять ребенка посещать Ваши тренинги в период заслуженных и долгожданных каникул?

- Во-первых, все тренинги, вне зависимости от возрастной направленности, проходят в очень динамичном режиме и игровой форме. Небольшая численность групп позволяет педагогу создать дружелюбную атмосферу, уделить должное внимание каждому из участников курса, подобрать комфортный темп работы. Наш девиз: "Учёба –удовольствие!" Во-вторых, летом наши курсы запущены  в формате интенсив. Это означает, что посещение одного тренинга займет не более 2 недель, вместо привычных 5 недель. Согласитесь, уникальная возможность для занятых родителей и загруженных детей в период учёбы. По нашему опыту однозначно могу ответить, что эффективность такого сжатого формата обучения не только не снижается, но и в большинстве случаев повышается. Летом дети не перегружены школьными уроками, у них больше свободного времени. Во-вторых, наши занятия – это тренинг, мы прокачиваем НАВЫКИ, а от систематичности таких тренировок результат только повышается.

- Наверняка в новом учебном году стоить ждать от вас новых программ обучения?

- В настоящее время Шамиль Ахмадуллин тестирует в своей Школе в Казани новые курсы: "Каллиграфия", "Развитие логики" и "Спидкубинг". С удовольствием, после обучения педагога-тренера, будем рады запустить эти курсы и у себя в Барнауле.

- Как попасть на ваши тренинги?

- Для начала всем желающим необходимо записаться на бесплатное собеседование, на котором проводится тестирование. Это позволит подобрать наиболее подходящий курс.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина:
Тел. 57-16-06
Адреса:
пр-т Комсомольский 80В
ул. Шумакова 17А
Сайт
Соцсети:
https://vk.com/turboreadbarnaul
https://ok.ru/turboreadbrn
https://www.instagram.com/turboread_brn/

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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