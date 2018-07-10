Фото: правительство Республики Алтай

Первый в Республике Алтай путепровод построят на новом участке Чуйского тракта, который разделит транспортные потоки и поможет снизить нагрузку во время активного турсезона, когда здесь проезжают до 24 тысяч. автомобилей в сутки. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, дорожный объект достроят к осени 2019 года.

В прошлом году дорожники приступили к реконструкции пятого пускового комплекса Чуйского тракта. Кроме возведения двухуровневой развязки типа "труба" с 77-метровым путепроводом, будет построена новая четырехполосная дорога на участке протяженностью 2,7 км.

Новая трасса пройдет параллельно улице Энергетиков, дальше соединится с Чуйским трактом в районе села Карлушка. Здесь уже будет построена транспортная развязка в двух уровнях. Общая стоимость около 790 миллионов рублей, средства выделены из федерального бюджета.

"В прошлом году выполнялись работы по переустройству коммуникаций, устройству опор на путепроводе, водопропускных труб и другие земляные работы. До конца этого строительного сезона федеральным дорожникам предстоит выполнить устройство земполотна и смонтировать искусственные сооружения", — говорится в сообщении.



Новая трасса будет отвечать всем современным параметрам и нормативам. Чтобы она справлялась с возрастающими нагрузками, на строительство земляного полотна израсходуют 240 тыс. кубометров грунта, общая толщина конструктивных слоев дорожной одежды составит 75 см.

Верхний слой покрытия выполнят из современного и износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона – эти работы в планах на будущий год. В дальнейшем дорогу обустроят необходимыми элементами, высадят деревья в качестве шумоизоляционных полос. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2019 года.

В 2017 году на объекте побывал помощник президента России Игорь Левитин.

"Мы договорились с дорожниками, что к 100-летию Чуйского тракта сделаем ее привлекательной и для водителей, которые проводят в дороге по нескольку дней", — сказал тогда он.

Весь участок трассы, запланированный к реконструкции, разделен на 14 пусковых комплексов, чтобы обеспечить возможность работать на независимых друг от друга участках. С 2011 по 2013 год работы шли на шестом и седьмом пусковых комплексах, в районе сел Рыбалка и Дубровка, общей протяженностью 8,4 км. В 2016 году на въезде в Республику Алтай введен в эксплуатацию первый комплекс протяженностью 5,6 км.



