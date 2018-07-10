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В результате наводнения в Японии, которое вызвали паводки из-за ливневых дождей, погибли 134 человека. Данных о состоянии и местонахождении еще 88 японцев нет, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление генсека правительства Есихидэ Сугу на пресс-конференции в Токио.

Согласно данным на вечер понедельника, 9 июля, число погибших составляло 126 человек, безвестно пропавшими числились свыше 60.

Суга добавил, что пропавшими без вести числятся десять человек, однако безопасность и местонахождение еще 78 подтвердить не удалось.

По словам спикера кабмина, порядка 100 очевидцев сообщили о том, что поток унес машину с человеком внутри и другие. На помощь пострадавшим от наводнения выделено 2 миллиарда иен (порядка 20 миллионов долларов).

Агентство пишет, что ливневые дожди, которые обрушились на юго-западные и центральные районы Японии, привели к паводкам и оползням, подтоплены несколько городов. К вечеру понедельника, 9 июля, спасатели вывезли из зон паводков порядка 1,8 тысячи человек, в пунктах эвакуации размещены более 11 тысяч человек, без электроэнергии остались свыше 20 тысяч жилых домов.

Днем ранее японский премьер Синдзо Абэ отменил запланированную на 11-18 июля поездку в Европу и на Ближний Восток из-за ситуации на юге Японии. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов перенести намеченный на 11 июля в Брюсселе саммит с участием Абэ и провести переговоры на следующей неделе в связи с гибелью людей после наводнения в Японии.