Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин по-прежнему собирается посетить лишь финальный матч мундиаля. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что российский лидер искренне болел за сборную страны, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин хоть и не был на матчах сборной, но это не означает, что он не болел за футболистов. "Он очень горячо болел за наших", — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что глава государства был на постоянной связи с тренером сборной Станиславом Черчесовым, а также "был в курсе всего происходящего".

Песков добавил, что изначально график Путина не предусматривал посещения каких-либо игр, кроме матча открытия и финала.

Напомним, российская сборная выбыла из чемпионата, проиграв хорватам в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале мундиаля 7 июля. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".