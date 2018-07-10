Фото: moldovanews.md

Группа ЛЮБЭ и Александр Маршал выступят на главном городском празднике в Заринске — Дне металлурга.

Городская администрация опубликовала программу мероприятий, которые ждут жителей Заринска 14 июля. Напомним, что в этот день в Заринске сразу отметят День Города и День металлурга.

Концерт Александра Маршала и группы ЛЮБЭ во главе с Николаем Расторгуевым организует главное предприятие Заринска "Алтай-Кокс".

Музыкальное шоу начнется в 19:00. А в 23:00 горожан ждет фейерверк.

Отметим, что ежегодно в Заринск на главный городской праздник приглашают очень известных музыкантов. Так, в прошлом году перед горожанами выступали группы "Руки вверх", "Лейся песня" и Владимир Кузьмин.

А в 2016-м перед жителями Заринска "зажигал" Дима Билан.