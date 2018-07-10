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Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) пришли к выводу, что санкции Соединенных Штатов и Евросоюза, которые были введены в 2014 году, почти не отразились на финансовом состоянии российских компаний и банков. В частности, по мнению аналитиков, ограничения не сдерживают среднесрочный рост экономики, пишет "Коммерсант" со ссылкой на "РИА Новости".

В исследовании говорится, что санкции "нельзя назвать ключевым сдерживающим фактором экономического роста в России в среднесрочной перспективе". Эксперты оценили в 1,5% потенциал роста экономики РФ в период с 2017 по 2018 год. "Фактический показатель уже близок к этому уровню",— подчеркивается в исследовании.

При этом отмечается, что влияние санкций станет ощутимее в долгосрочной перспективе. "Основные барьеры для более быстрого роста, который был бы возможен в отсутствие санкционного режима, — это отмена совместных технологических проектов, снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа",— добавили исследователи.

Введение Москвой ответных ограничительных мер, согласно итогам исследования, привело к росту цен и снижение реальных доходов населения на 2–3 п. п. в 2014–2018 годах. АКР оценивает вклад фактора контрсанкций в рост ВВП РФ (на 3% за 2014–2018 годы) в минус 0,2 п. п.

Издание добавляет, что ранее Минфин РФ заложил в проектировки бюджета на предстоящие три года рост профицита бюджета с 0,5% ВВП в прошлом году до 1,8% ВВП в следующем году, а затем снижение показателя до 1% ВВП в 2020 году и до 0,6% ВВП в 2021 году.