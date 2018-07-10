16 жителей Алтайского края, получивших травму на производстве, получат автомобили "Лада Гранта" от Фонда социального страхования. Об этом сообщила управляющий отделением в регионе Татьяна Петрова.
Эти автомобили — средство реабилитации, которую пострадавший работник получает за счет Фонда социального страхования. Органы управления этих авто адаптированы под физические возможности граждан, получивших повреждение здоровья из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
"Сегодня общая численность получателей страхового обеспечения по несчастным случаям и профзаболеваниям в крае составляет 9300 человек, из них 2400 человек нуждаются в дополнительных видах помощи по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации", – прокомментировала Татьяна Петрова.
В 2018 году в бюджете ФСС запланировано 905 млн рублей на обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Комментарии
травма на производстве в основном это нарушение техники безопасности, сунул руку не туда а тебе еще и авто за это дадут...
Как всегда интересно, а кто и по какому принципу выбирает 16 счастливчиков из тысяч нуждающихся?
пример с пенсионного фонда надо брать
вместо того чтобы раздать 18 человекам по гранте, взяли бы одного осчастливили и подарили ему БМВ
травма на производстве в основном это нарушение техники безопасности, сунул руку не туда а тебе еще и авто за это дадут...
А ещё может нарушить твой коллега либо начальство, и тебе ногу оттяпает по дурости чьей-то.
Как всегда интересно, а кто и по какому принципу выбирает 16 счастливчиков из тысяч нуждающихся?
по медицинским показаниям. И "тысяч нуждающихся" в этом нет.