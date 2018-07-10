Фото: vk.com/la_altay

Поиски 22-летнего барнаульца Игоря Малышева, местонахождение которого не известно с 5 июля, ведут волонтеры.

В ориентировке, опубликованной в группе поискового отряда "Лиза Алерт", отмечается, что у молодого человека имеются шрамы на обеих бровях. Также среди особых примет указана татуировка на левом плече и татуировка с инициалами возле большого пальца руки.

Приметы: рост 176 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза голубые.

Был одет: синие трико, синяя футболка с принтом, черные кроссовки, черная бейсболка с белыми полосками.