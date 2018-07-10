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Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди, который посещал Россию в составе делегации американских конгрессменов, заявил, что переговоры с российским правительством напоминают попытки "договориться с мафией". Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на АР.

Уточняется, что, по словам сенатора, атмосфера переговоров была "сварливой". Кеннеди назвал "задирой" главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, встречавшегося с сенаторами. Кроме этого республиканец выразил уверенность, что в России существует только философия денег и силы, а политическая философия отсутствует.

При этом сенатор отметил, что спокойно относится к грядущей встрече между американским и российским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая должна пройти в Хельсинки 16 июля. Сенатор отметил, что не ждет от саммита политического прорыва.

"Нельзя верить Путину",— заключил Кеннеди.