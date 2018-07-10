Фото: Washingtonpost.com
Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди, который посещал Россию в составе делегации американских конгрессменов, заявил, что переговоры с российским правительством напоминают попытки "договориться с мафией". Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на АР.
Уточняется, что, по словам сенатора, атмосфера переговоров была "сварливой". Кеннеди назвал "задирой" главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, встречавшегося с сенаторами. Кроме этого республиканец выразил уверенность, что в России существует только философия денег и силы, а политическая философия отсутствует.
При этом сенатор отметил, что спокойно относится к грядущей встрече между американским и российским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая должна пройти в Хельсинки 16 июля. Сенатор отметил, что не ждет от саммита политического прорыва.
"Нельзя верить Путину",— заключил Кеннеди.
Комментарии
Кеннеди- не та фамилия, с которой можно спокойно себе заниматься политикой, понятна паранойя и заявления о том, что кому-то верить нельзя...
в России существует только философия денег и силы, а политическая философия отсутствует. Согласен
их еще не перебили полностью ?
Мафия в америке, в России...Во власть идут подлецы и идиоты...Так было, так есть...
У нас своя кочка зрения - верили, верим и будем верить до конца правления национального лидера...