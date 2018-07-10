Фото: Amic.ru

Жители Барнаула пожаловались на работу местного сортировочного центра "Почты России" по адресу площадь Победы, 8 "А". По словам клиентов почтовой компании, посылки, попадающие в пункт, иногда исчезают. Особенно это касается посылок из Китая, где находятся различные модные гаджеты. Об этом в сообществе "Происшествия Барнаул" в Facebook рассказал пользователь Макар Архипов.

По его словам, посылка из Москвы, шедшая в Барнаул, по трекер-номеру отслеживалась до того момента, как попала в барнаульский МСЦ.

На сайте системы отслеживания почтовых отправлений lookpost.ru по данному центру за последние полтора года размещено более 100 негативных отзывов. Люди также жалуются на потерявшиеся посылки. Поскольку у покупателей нет документов на товар, доказать право собственности на него очень трудно. На свои обращения в Роскомнадзор и Роспотребнадзор клиенты "Почты России" получили лишь формальные ответы. Что до жалоб в саму почтовую компанию, то специалисты, по большому счету, просто отказывались искать посылки в виду их малой стоимости. Редкие пользователи, кому при помощи полиции удалось вернуть свои заказы, отмечали случаи воровства именно в сортировочном центре, поскольку телефоны находили по идентификационному номеру. В комментариях призвали "Почту России" проверять всех своих сотрудников на детекторе лжи.

Макар Архипов утверждал, что уже написал жалобы в администрацию Барнаула, прокуратуру и ФАС. Он призывал присоединиться к нему и других недовольных клиентов. Ранее в Amic.ru также обращались несколько граждан, которые утверждали, что не смогли получить свои посылки, которые пришли в Барнаул. В основном в них были телефоны.

В "Почте России" пообещали разобраться в каждом конкретном случае в случае обращений клиентов. Отметим, что на сайте "Почты России" есть горячий номер куда все могут позвонить.

По итогам прошлого года в Алтайском крае было доставлено более 15 миллионов писем, 700 тысяч посылок и более миллиона денежных переводов. В состав УФПС Алтайского края - филиала Почты России входят 14 почтамтов и автобаза, 1056 отделений связи. Причем 878 из них расположены на территории сельской местности.

Сейчас в регионе не хватает около 200 сотрудников. Основная причина — низкие заработные платы. Средняя заработная плата в алтайском отделении "Почты России" составляет около 15 тысяч рублей.