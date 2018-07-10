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Алтайские многодетные семьи могут рассчитывать на два пособия: единовременную денежную выплату 7,5 тысяч рублей на каждого первоклассника и ежегодную выплату по 5 тысяч рублей на каждого школьника. Об этом пишет "Катунь 24".

Деньги выделяются на покупку школьной формы, детской одежды и спортивной формы для школы и других школьных принадлежностей, которые нужны для занятий.

От доходов семьи сумма пособий не зависит. Основным условием стало то, что в семье должно быть трое и более детей в возрасте до 18 лет (на 1 сентября). "В том числе и принятых под опеку, на них выплату получают опекуны (попечители) от органов управления образованием", — добавляет канал.

Для получения пособия на подготовку детей к школе нужно обратиться в управление соцзащиты населения или в МФЦ по месту жительства. Кроме этого, документы можно направить по почте или в электронной форме через портал госуслуг.

Отмечается, что Алтайский край восемь лет назад первым из российских регионов ввел разовые пособия для подготовки детей из многодетных семей к школе. В минувшем году на первоклассников было произведено 4593 выплат, а на учащихся 2-11 классов — 33 тысячи 497 выплат. Всего из краевого бюджета на школьников выделили около 202 миллиона рублей.

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