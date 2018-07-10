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Четвертая серия "Возвращения в Простоквашино" появилась на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм". В новом эпизоде рассказывается о попытках кота Матроскина похудеть, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу студии.

Новый эпизод называется "Диета Матроскина". В нем героям приходит посылка с подарками, однако модная пижама оказывается очень мала коту, после чего он принимает решение похудеть.

К сожалению, сбросить вес оказывается не просто. Тогда Дядя Фёдор и Шарик находят верный способ решить проблему. Вера Павловна и грызун Тама-Тама тоже подключаются. В конце концов фирменная уверенность в себе возвращается к Матроскину", — цитирует агентство текст описания серии.

В новых эпизодах известного мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, почтальон Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, мамой Дяди Федора стала Юлия Меньшова, самим главным героем — Алексей Онежен, а котом Матроскиным — Антон Табаков.

Новые серии "Простоквашино" стали появляться в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.ru в начале апреля, с конца мая серии выходят на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".