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Весь июль в ТРЦ "Пионер" бесплатные мастер-классы

, ИА "Амител"
Каждые выходные в торгово-развлекательном центре проходят бесплатные и увлекательные мероприятия для всей семьи

Середина лета в ТРЦ "Пионер" проходит под символом красоты. Так, 15 июля 2018 года здесь начнется мастер-класс от центра красоты и здоровья "Grand Royal Hall". Девиз мероприятия звучит как "Почувствуй себя обновленной". Вниманию участников мастер-класса представят инновационное средство, не имеющего аналогов в России — крем нового поколения "NeoKletox". Отмечается, что косметическое средство, благодаря экспресс-лифтингу, разглаживает морщины всего за две минуты и увлажняет кожу.

"Это должна попробовать каждая женщина. Приходите и сами во всем убедитесь", — отмечают в "Grand Royal Hall".

22 июля пройдет мастер-класс "Декоративные украшения для волос", а 29 июля состоится мероприятие "Украшения и сувениры из дерева" от Мастерской Лиса Словакия.

"В последнее время становится популярным делать своими руками сувениры, подарки и различные украшения. Как правило, все они изготавливаются с использованием натуральных, практичных и красивых материалов. Наши опытные мастера покажут и расскажут, как сделать красивые украшения, а также поделятся личным опытом и секретными приемами. Украшения ручной работы – это модно и стильно. Мы идем в ногу со временем, а вы с нами?" – говорят в Мастерской Лиса Словакия.

Начало всех воскресных мастер-классов – в 16.00 часов на фуд-корте ТРЦ "Пионер" (4 этаж).

Также напомним, что каждую субботу и воскресенье, с 14 до 17 часов, каждого гостя торгово-развлекательного центра ждет подарок – сахарная вата.

Проведем семейные выходные вместе!

г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В
фуд-корт, 4-й этаж
тел.: 8 (3852) 29-04-15
pioneermall.ru
instagram.com/pioneermall_brn/
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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