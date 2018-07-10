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Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт для мобильных приложений. Об этом пишет пишет Znak, ссылаясь на "Коммерсантъ" и представителя АНО "Российская система качества" (Роскачество).

В документе содержится 87 требований к качеству мобильных приложений, касающихся в том числе производительности, функциональности, удобства пользования и безопасности. по словам замруководителя ведомства Ильи Лоевского, раньше в стране отсутствовали госстандарты в области мобильных приложений, поэтому "разработчики ориентировались на гайдлайны корпораций, в частности Google и Аpple".

В описании стандарта говорится, что мобильное приложение должно требовать "абсолютный минимум разрешений" для работы и объяснять, зачем они необходимы. Кроме этого, приложение должно иметь "однозначно трактуемую политику конфиденциальности", сообщать пользователям, к каким личным данным оно получает доступ, какую информацию собирает и передает, как она используется и хранится, как обеспечивается ее безопасность и кто может получить к ней доступ. Пользователь при этом должен обладать возможностью отказаться от сбора данных и контролировать их сбор разработчиком приложения. Все персональные данные россиян должны храниться на территории страны.

Среди прочих пунктов упоминается отсутствие критических уязвимостей, обновления не реже раза в год, ненавязчивость рекламы, обязательность оперативных ответов на вопросы пользователей.

Стандарт должен быть "ориентиром для организаций при разработке мобильных продуктов". Его хотят ввести в действие с 1 октября.