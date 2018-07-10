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Средние цены на бензин в Алтайском крае продолжают держаться на уровне, которого они достигли в первой половине июня.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 1 по 8 июля средние цены на бензин АИ-92 в крае составили 40,35 рубля за литр, на 95-й бензин — 42,17 рубля, на летнее дизельное топливо — 44,13 рубля.

Ситуация с "заморозкой" стоимости горючего на розничном топливном рынке актуальна для всех регионов Сибири за исключением Республики Тыва, где ГСМ за указанный период существенно подорожали.

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Напомним, что в мае и самом начале июня в Алтайском крае был зафиксирован резкий скачок цен резком скачке цен. Затем было отмечено даже несущественное удешевление топлива, на смену чему пришла относительная стабилизация цен.