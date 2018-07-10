Фото: fonwall.ru
Средние цены на бензин в Алтайском крае продолжают держаться на уровне, которого они достигли в первой половине июня.
Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 1 по 8 июля средние цены на бензин АИ-92 в крае составили 40,35 рубля за литр, на 95-й бензин — 42,17 рубля, на летнее дизельное топливо — 44,13 рубля.
Ситуация с "заморозкой" стоимости горючего на розничном топливном рынке актуальна для всех регионов Сибири за исключением Республики Тыва, где ГСМ за указанный период существенно подорожали.
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Напомним, что в мае и самом начале июня в Алтайском крае был зафиксирован резкий скачок цен резком скачке цен. Затем было отмечено даже несущественное удешевление топлива, на смену чему пришла относительная стабилизация цен.
Комментарии
Зато пропан попер. Сегодня заправлялся по 22,50, неделю назад по 20,50.
Надо же, спасибо царьку!Какое счастье!